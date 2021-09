Agli studenti del liceo "Valdemaro Vecchi" un premio per una ricerca sul tipografo-editore tranese

Il Liceo Scientifico Vecchi conquista la medaglia d'argento, categoria Scuole Secondarie di secondo grado, al concorso "Monumenti e identità nazionale, la scuola adotta un monumento", uno spot per l'Italia di domani indetto dal Miur, dalla Fondazione Napoli Novantanove e dal MIC con il video "La tipografia ottocentesca di Valdemaro Vecchi".Il progetto, realizzato nel corso dell'anno scolastico 2020/21 e inserito nel Ptof, in linea col goal 11 dell'Agenda 2030, dimostra quanto l'intera comunità scolastica del liceo scientifico Vecchi, guidata dal Ds prof.ssa Angela Tannoia, creda nel valore della culturale e si adoperi in un percorso di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico del nostro territorio, con particolare attenzione all'eredità del tipografo-editore Valdemaro Vecchi.Gli studenti della classe 4A, coordinati dalla prof.ssa Angela Di Nanni, sono stati protagonisti di una vera e propria azione di adozione del patrimonio tipografico ed editoriale di Valdemaro Vecchi, costituito da libri, caratteri, macchine tipografiche. Il video ideato e realizzato dagli studenti Angelo Pascarelli, Serena Federico e Ivan Altamura oltre a meritare l'ambito riconoscimento è stato inserito nell'Atlante dei monumenti adottati dalle scuole a livello nazionale, visibile al seguente link https://www.atlantemonumentiadottati.com/adozione/2020-2021-liceoscientifico-v-vecchi-la-tipografia-ottocentesca-di-valdemaro-vecchi/Al liceo Vecchi gli studenti imparano a riconoscere i beni culturali come manufatti antropologici, radicati nel tessuto culturale e sociale di una comunità, segno forte di identità e, al tempo stesso, veicolo di sentimenti di appartenenza, di solidarietà, di condivisione. Il progetto La scuola adotta un monumento® si inserisce in tale prospettiva formativa e l'importante riconoscimento ottenuto conferma la validità dell'impegno del liceo Vecchi per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della preziosa eredità del tipografo-editore Valdemaro Vecchi.