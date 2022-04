Riconoscimenti agli studenti del Vecchi al teatro Piccinni di Bari

Ancora riconoscimenti per il Liceo Scientifico Vecchi, che il 26 aprile ha partecipato con una significativa rappresentanza degli studenti finalisti e dei relativi tutor alla Cerimonia di premiazione della mostra "", promossa nell'ambito della tappa barese del progetto "Art and Science across Italy" e svoltasi presso il teatro "N. Piccinni" di Bari.La mostra, ospitata dal 31 marzo al 15 aprile presso la Sala del Colonnato della Città Metropolitana di Bari, ha visto l'esposizione di più di 150 opere realizzate dagli studenti di 16 Scuole superiori dell'area metropolitana di Bari e BAT.Dopo esser giunto in finale con ventitré opere, create dagli alunni delle classi Quarte, a conclusione del loro percorso PCTO, il nostro Liceo è stato insignito, tra le Scuole dell'intera Puglia ad ottenere ben due menzioni speciali.A ricevere il riconoscimento sono state le opereAl Liceo Scientifico Vecchi è stata, altresì, consegnata una targa, quale riconoscimento per la partecipazione al PCTO Art & Science across Italy è un pregevole ed innovativo progetto Europeo del network CREATIONS organizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra, il cui obiettivo è quello di avvicinare al mondo della scienza e della ricerca scientifica tutti gli studenti del terzo e del quarto anno delle scuole superiori, usando l'arte come mezzo di comunicazione.Il Progetto, biennale, ha coinvolto profondamente gli studenti del Liceo Vecchi sia nella fase formativa, che lo scorso anno ha dato loro l'opportunità di seguire seminari scientifici condotti da esperti e si è conclusa con la visita all'INFN Sezione di Bari, che nella fase di progettazione delle opere, cui si sono dedicati nel corso del corrente anno scolastico.Costante e preziosissima in tutto il percorso la collaborazione tra la Scuola e docenti dell'INFN e del Dipartimento Interateneo di Fisica di Bari, che ha permesso agli studenti di acquisire conoscenze e competenze scientifiche importanti e di utilizzare la loro creatività quale efficace strumento di condivisione delle stesse.Un connubio affascinante, quello tra Arte e Scienza, che ben si coniuga con l'orientamento e gli indirizzi didattici del Liceo Scientifico Vecchi, da sempre attento a promuovere una formazione che sia in egual misura umanistica e scientifica, come testimoniato da sperimentazioni innovative quali il "", la "" unitamente al "in vigore dal prossimo anno scolastico.La cerimonia di premiazione del progetto "ART AND SCIENCE ACROSS ITALY", che si è aperta con i saluti istituzionali dei Magnifici Rettori dell'Università e del Politecnico di Bari e del Direttore della Sezione INFN di Bari, ha coinvolto anche personalità della cultura locale, tutte ammirate dalla creatività delle opere esposte.La Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Tannoia, che ha fortemente sostenuto la partecipazione degli studenti del Vecchi a questo prestigioso percorso e ne ha sostenuto sin da subito l'altissimo valore formativo, si congratula con i finalisti per l'importante risultato ottenuto, frutto evidente dell'attenzione che il Liceo Scientifico Vecchi dedica alla formazione umanistica e scientifica dei propri studenti.