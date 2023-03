Oggi la cerimonia di inaugurazione delle Tipoteca Valdemaro Vecchi

Presso l'Auditorium del liceo Scientifico Valdemaro Vecchi, martedì 28 marzo 2023, alle ore 9.30, si terrà la cerimonia di inaugurazione della Tipoteca Valdemaro Vecchi, allestita negli spazi della scuola e destinata ad ospitare il patrimonio dell'illustre tipografo, costituito dalle macchine da stampa, caratteri mobili in piombo e in legno, riviste, ampia dotazione libraria, ricco carteggio con intellettuali del secolo scorso, altro materiale tipografico.L'inaugurazione suggella un lungo percorso di ricognizione e ricerca, raccolta, trasferimento e accurata collocazione del patrimonio tipografico del Vecchi, di cui è legittimamente destinatario il liceo scientifico Statale Valdemaro Vecchi di Trani.La manifestazione è promossa dal Liceo Scientifico in collaborazione con ArCod – Dipartimento di Architettura Costruzione Design del Politecnico di Bari, col quale è stato sottoscritto apposito Protocollo di intesa volto a favorire la condivisione di percorsi di orientamento consapevole attraverso attività scientifiche relative alla conoscenza, trasformazione e valorizzazione della città e del suo territorio e del suo patrimonio architettonico, storico-culturale e paesaggistico. Tale Protocollo, che intende sancire una collaborazione non episodica ma continuativa e duratura nel tempo tra Politecnico di Bari e Liceo Vecchi di Trani, rappresenta un esempio concreto di percorsi realizzativi, favoriti dal PNRR nel solco dell'orientamento attivo per la transizione Scuola Università.Partner di progetto è da annoverarsi anche l'Associazione Traninostra che ha offerto un contributo prezioso non solo in termini conservativi, di parte del patrimonio tipografico del Vecchi, di fatto depositato presso la sede dell'Associazione, ma anche pienamente fattivi e collaborativi nella fase di allestimento della tipoteca medesima.La cerimonia come da programma prevede i saluti introduttivi del dirigente scolastico, Angela Tannoia, del sindaco Amedeo Bottaro, e dei partner di progetto nonché gli interventi dei docenti Antonello Fino e Antonio Labalestra del Dipartimento ArCod del POLIBA.La visita guidata della Tipoteca a cura degli studenti individuati quali Ciceroni con la scopertura della targa inaugurale concluderà la cerimonia.Sarà altresì presente alla cerimonia inaugurale una delegazione dei comitati Dante Alighieri di Trani, Barletta e Arpino, nelle persone dei rispettivi presidenti, Grazia Distaso, Giuseppe Lagrasta ed Enrico Quadrini, che condividono per statuto tutte le azioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale dei territori della nostra penisola.Una delegazione rappresentativa della componente studentesca del liceo Vecchi parteciperà all'evento come di seguito indicato: i rappresentanti di istituto, le classi 4^BS e 4^CS che hanno seguito i corsi PNRR PCTO del Dipartimento ArCod, le studentesse e gli studenti dei percorsi di eccellenza della curvatura biomedica (3^ annualità) e del liceo matematico ( 4^ annualità).Un atto importante di condivisione, cura e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale del nostro territorio che la scuola offre alla città di Trani.