Tre studenti del Vecchi vincono il concorso "Testimoni di Legalità"

Si è svolta il 2 giugno 2022 la solenne cerimonia di premiazione della I'edizione del concorso TESTIMONI DELLA LEGALITA' ATTIVA, promosso dalla Prefettura della nostra Provincia.Alla presenza di tantissime autorita' tra cui il prefetto, S.E. dott. MAURIZIO VALIANTE, il dirigente dell' USP dott. Giuseppina LOTITO, la senatrice, dott. ssa Messina, il presidente del tribunale di Trani, dott Antonio De Luce, l'assessore, dott.ssa Cecilia di Lernia e molti sindaci della provincia, sono stati premiati gli elaborati più meritevoli: gli studenti Alessandra Frisari, Leonardo Rutigliano e Daniele Baratta della classe 2^ A dell' opzione Scienze Applicate, si sono qualificati primi per la sezione Graphic novel, con l' elaborato "Scatti di legalità", che vede come protagonista il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, indiscusso testimone di legalità attiva, a cui i ragazzi hanno dedicato vari scatti, disegnati dalle loro abili mani.Quali primi classificati, come previsto nel Bando di Concorso, i tre studenti del Liceo Vecchi, accompagnati dal docente referente prof.ssa M. Leuci, parteciperanno al viaggio premio a Roma nei giorni 05 e 06 giugno 2022 con visita guidata presso il Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica, Montecitorio, sede della Camera dei Deputati e Viminale, sede del Ministero dell'interno.Agli studenti vincitori vanno le più vive congratulazioni della D.S. prof.ssa Angela Tannoia e dell'intera Comunità Scolastica del Liceo Vecchi che si conferma, ancora una volta, impegnato nella comunicazione ai giovani studenti di legalità attiva, sostenuto con forza dalla dirigente.