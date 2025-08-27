Agostino Picicco presenta a Trani la sua guida alla comunicazione digitale

Agostino Picicco, originario di Giovinazzo (Bari), ha conseguito l'abilitazione di avvocato ed è giornalista e scrittore. Vive a Milano, dove lavora nella Direzione Relazioni con stampa e media dell'Università Cattolica. Partecipa con ruoli di responsabilità all'attività di diverse associazioni. In particolare è responsabile culturale dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, componente del Consiglio Generale della Fondazione don Tonino Bello e del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo. Collabora con varie riviste cartacee e online e ha pubblicato, tra gli altri, Vita da social (2015), Comunicare è condividere (2019) e Il narcisismo digitale (2023). Per l'impegno sociale e culturale ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l'Attestato di Civica Benemerenza (Ambrogino d'Oro) dal Comune di Milano nel 2019, quello dal Comune di Giovinazzo nel 2021 e l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2024.

Mercoledì 27 agosto 2025 - ore 19.30 presso lo Sporting Club Trani – Via Astor Piazzolla, 2 - TRANI, l'Associazione L'Ebanista, in collaborazione con la casa editrice Paoline, organizzano la presentazione del nuovo libro di. Dialoga con l'autore il professor"Se è vero che oggi è opportuno esserci perché è un'esigenza dei tempi e lo richiede il nuovo modo di relazionarsi, prima ancora è importante essere (essere formati, autentici, attenti, scrupolosi, consapevoli, equilibrati). L'unione di testa e cuore, cioè di intelligenza e responsabilità con passione e sensibilità, renderà opportuna, adeguata e proficua la presenza sui social, una presenza non passiva ma promotrice di un dialogo umano e costruttivo per dare maggior valore alle relazioni". Conclude così l'introduzione al suo nuovo libro «ESSERE PER ESSERCI», giornalista e scrittore, che cerca di rispondere alle domande – urgenti - relative al nostro uso dei social, alla nostra presenza, sempre maggiore, nel mondo digitale/virtuale. Come rendere autentica questa presenza? Come esserci in modo costruttivo? Come valorizzare testa e cuore? Dal ruolo delle parole alla spettacolarizzazione della violenza, dal nuovo umanesimo alla sovraesposizione personale: in un'epoca in cui la presenza digitale sembra irrinunciabile, il libro invita a considerare quanto le piattaforme di comunicazione influenzino abitudini e tendenze.Con sguardo critico ma aperto indaga l'impatto che ciò ha sulla società e sull'identità individuale, offrendo elementi utili ad acquisire una visione e un'azione propositive. In particolare promuove un utilizzo consapevole della tecnologia, che preveda la capacità di presentarci come siamo realmente. Senza prescindere da un impiego razionale del tempo, dal rispetto di un nuovo galateo e, soprattutto, dalla insostituibilità delle relazioni reali, accanto a quelle virtuali. "Faro" che illumina le riflessioni e le proposte dell'autore la valorizzazione dell'umanità, che deve essere alla base del comunicare. Come scrive Mario Furlan – fondatore e presidente dei City Angels - nella Prefazione, "troverai in queste pagine spunti di riflessione e consigli pratici per affrontare le sfide del mondo digitale con maggiore consapevolezza. E, aggiungo, con maggiore umanità".In un'epoca dominata dalla velocità e dalla superficialità della comunicazione digitale, fermarsi a riflettere non è un lusso, ma una necessità. Ed è proprio un invito a questa pausa consapevole quello che arriva da, giornalista, scrittore e voce critica del nostro tempo, recentemente insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Il suo ultimo saggio,, è una bussola preziosa per non perdere la rotta dell'umanesimo nel mare magnum dei social media, un'opera che Trani avrà l'onore di scoprire in anteprima mercoledì 27 agosto, presso lo SPORTING CLUB di TRANI, alle ore 19:30, modererà il prof. Gianni De Iuliisè un saggio profondo che, con uno sguardo critico ma propositivo, ci guida a navigare nel mondo dei social media, dei social network e della comunicazione digitale in modo consapevole e costruttivo, con uno sguardo che coniuga etica, umanesimo e pragmatismo., nello scritto, affronta il tema con la voce competente di chi osserva le trasformazioni sociali da dentro, offrendo un testo che è nello stesso tempo guida pratica, riflessione filosofica e proposta educativa.