Agostino Picicco
Agostino Picicco
Eventi e cultura

Agostino Picicco presenta a Trani la sua guida alla comunicazione digitale

Appuntamento domani, 27 agosto, alle 19.30 allo Sporting Club con "Essere per Esserci", un saggio critico e propositivo per navigare con consapevolezza il mondo dei social network

Trani - mercoledì 27 agosto 2025 Comunicato Stampa
Mercoledì 27 agosto 2025 - ore 19.30 presso lo Sporting Club Trani – Via Astor Piazzolla, 2 - TRANI, l'Associazione L'Ebanista, in collaborazione con la casa editrice Paoline, organizzano la presentazione del nuovo libro di Agostino Picicco. Dialoga con l'autore il professor Gianni De Iuliis.

"Se è vero che oggi è opportuno esserci perché è un'esigenza dei tempi e lo richiede il nuovo modo di relazionarsi, prima ancora è importante essere (essere formati, autentici, attenti, scrupolosi, consapevoli, equilibrati). L'unione di testa e cuore, cioè di intelligenza e responsabilità con passione e sensibilità, renderà opportuna, adeguata e proficua la presenza sui social, una presenza non passiva ma promotrice di un dialogo umano e costruttivo per dare maggior valore alle relazioni". Conclude così l'introduzione al suo nuovo libro «ESSERE PER ESSERCI» Agostino Picicco, giornalista e scrittore, che cerca di rispondere alle domande – urgenti - relative al nostro uso dei social, alla nostra presenza, sempre maggiore, nel mondo digitale/virtuale. Come rendere autentica questa presenza? Come esserci in modo costruttivo? Come valorizzare testa e cuore? Dal ruolo delle parole alla spettacolarizzazione della violenza, dal nuovo umanesimo alla sovraesposizione personale: in un'epoca in cui la presenza digitale sembra irrinunciabile, il libro invita a considerare quanto le piattaforme di comunicazione influenzino abitudini e tendenze.

Con sguardo critico ma aperto indaga l'impatto che ciò ha sulla società e sull'identità individuale, offrendo elementi utili ad acquisire una visione e un'azione propositive. In particolare promuove un utilizzo consapevole della tecnologia, che preveda la capacità di presentarci come siamo realmente. Senza prescindere da un impiego razionale del tempo, dal rispetto di un nuovo galateo e, soprattutto, dalla insostituibilità delle relazioni reali, accanto a quelle virtuali. "Faro" che illumina le riflessioni e le proposte dell'autore la valorizzazione dell'umanità, che deve essere alla base del comunicare. Come scrive Mario Furlan – fondatore e presidente dei City Angels - nella Prefazione, "troverai in queste pagine spunti di riflessione e consigli pratici per affrontare le sfide del mondo digitale con maggiore consapevolezza. E, aggiungo, con maggiore umanità".

In un'epoca dominata dalla velocità e dalla superficialità della comunicazione digitale, fermarsi a riflettere non è un lusso, ma una necessità. Ed è proprio un invito a questa pausa consapevole quello che arriva da Agostino Picicco, giornalista, scrittore e voce critica del nostro tempo, recentemente insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Il suo ultimo saggio, "Essere per Esserci", è una bussola preziosa per non perdere la rotta dell'umanesimo nel mare magnum dei social media, un'opera che Trani avrà l'onore di scoprire in anteprima mercoledì 27 agosto, presso lo SPORTING CLUB di TRANI, alle ore 19:30, modererà il prof. Gianni De Iuliis

"Essere per Esserci" è un saggio profondo che, con uno sguardo critico ma propositivo, ci guida a navigare nel mondo dei social media, dei social network e della comunicazione digitale in modo consapevole e costruttivo, con uno sguardo che coniuga etica, umanesimo e pragmatismo. Agostino Picicco, nello scritto, affronta il tema con la voce competente di chi osserva le trasformazioni sociali da dentro, offrendo un testo che è nello stesso tempo guida pratica, riflessione filosofica e proposta educativa.

Note sull'Autore

Agostino Picicco, originario di Giovinazzo (Bari), ha conseguito l'abilitazione di avvocato ed è giornalista e scrittore. Vive a Milano, dove lavora nella Direzione Relazioni con stampa e media dell'Università Cattolica. Partecipa con ruoli di responsabilità all'attività di diverse associazioni. In particolare è responsabile culturale dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, componente del Consiglio Generale della Fondazione don Tonino Bello e del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo. Collabora con varie riviste cartacee e online e ha pubblicato, tra gli altri, Vita da social (2015), Comunicare è condividere (2019) e Il narcisismo digitale (2023). Per l'impegno sociale e culturale ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l'Attestato di Civica Benemerenza (Ambrogino d'Oro) dal Comune di Milano nel 2019, quello dal Comune di Giovinazzo nel 2021 e l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2024.


Agostino Picicco presenta a Trani la sua guida alla comunicazione digitale
Agostino Picicco presenta a Trani la sua guida alla comunicazione digitale
  • Trani Estate 2025
Altri contenuti a tema
FIAB Trani, ciclo passeggiata fino a Barletta per lo spettacolo delle Frecce Fricolori del 31 agosto 2025 Attualità FIAB Trani, ciclo passeggiata fino a Barletta per lo spettacolo delle Frecce Fricolori del 31 agosto 2025 Raduno Domenica alle ore 11:00 – Piazza Plebiscito (lato pedonale), Trani
Torna Natalonga, a Trani tra tutela e cura della natura e tanto sport Attualità Torna Natalonga, a Trani tra tutela e cura della natura e tanto sport Tenutasi il 24 agosto la seconda edizione del Memorial "prof. M. Cignarelli" sulle acque tranesi
9 "Meglio stasera!": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino "Meglio stasera!": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino Lunedì 25 agosto lo spettacolo sul piazzale Santa Maria di Colonna tra racconti, musiche e coreografie
Natalonga 2025, ci sarà Venere Altamura fresca di podio mondiale Attualità Natalonga 2025, ci sarà Venere Altamura fresca di podio mondiale La gara si volgerà domenica 24 agosto e vedrà la partecipazione della nuotatrice che ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai recenti World Aquatics Championship 2025 di Singapore
Natalonga 2025: Samuel Bove, un "siluro" dal Belgio per conquistare Trani Attualità Natalonga 2025: Samuel Bove, un "siluro" dal Belgio per conquistare Trani Il quindicenne campione di nuoto tranese, cresciuto a Bruxelles, esordisce in Italia al Memorial Cignarelli con il sogno delle Olimpiadi
"Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" Attualità "Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" L'iniziativa, promossa dalla Cooperativa Exsultet, ha offerto a bambini e ragazzi provenienti da contesti difficili un'esperienza unica tra natura, laboratori e scoperte, lasciando un segno profondo in tutti i partecipanti
Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani L'unica data pugliese del tour per gli 80 anni di Ivan Graziani incanta il pubblico, con il figlio Filippo che dimostra come l'universo del cantautore sia più vivo e attuale che mai
"Un bastardo venuto dal sud", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano "Un bastardo venuto dal sud", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano Palazzo Beltrani si è acceso, grazie a Fabio Cursio Giacobbe, Carla Bavaro a Alberto Iovene, per un recital che ha raccontato il "Califfo" uomo dietro la leggenda, omaggiando il compianto regista Pietro Genuardi
Regionali, il PD Lancia Decaro e lavora all'unità della coalizione
27 agosto 2025 Regionali, il PD Lancia Decaro e lavora all'unità della coalizione
FIAB Trani, ciclo passeggiata fino a Barletta per lo spettacolo delle Frecce Fricolori del 31 agosto 2025
27 agosto 2025 FIAB Trani, ciclo passeggiata fino a Barletta per lo spettacolo delle Frecce Fricolori del 31 agosto 2025
Confagricoltura Bari-Bat: “Essenziale un tavolo in Prefettura per parlare di prevenzione dei furti in campagna”
27 agosto 2025 Confagricoltura Bari-Bat: “Essenziale un tavolo in Prefettura per parlare di prevenzione dei furti in campagna”
Actor Dei, si recupera venerdì 29 agosto: partecipazione gratuita
26 agosto 2025 Actor Dei, si recupera venerdì 29 agosto: partecipazione gratuita
Art.97 Trani: "Il Campo Scuola di Via Giachetti, l'ennesimo parco che esiste solo sulle mappe "
26 agosto 2025 Art.97 Trani: "Il Campo Scuola di Via Giachetti, l'ennesimo parco che esiste solo sulle mappe"
Soccer Trani, vittoria sull’Arboris Belli: ad Alberobello termina 1-4
26 agosto 2025 Soccer Trani, vittoria sull’Arboris Belli: ad Alberobello termina 1-4
“Alma Donna”: la voce femminile si fa rito, memoria e rivoluzione a Trani
26 agosto 2025 “Alma Donna”: la voce femminile si fa rito, memoria e rivoluzione a Trani
Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro
26 agosto 2025 Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro
Una Notte al Museo, il 28 agosto si vola tra i “Giganti del Sistema Solare "
26 agosto 2025 Una Notte al Museo, il 28 agosto si vola tra i “Giganti del Sistema Solare"
Rosàlia De Souza porta la nuova Bossa Nova a Trani
26 agosto 2025 Rosàlia De Souza porta la nuova Bossa Nova a Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.