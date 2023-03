Agricoltura convenzionale, sostenibile, biologica o biodinamica: domenica conferenza a cura di Arsensum

Agricoltura convenzionale, sostenibile, biologica o biodinamica? Il mercato oggi ci propone una scelta, che sembra cruciale, tra prodotti coltivati con differenti sistemi. Quanto sono equivalenti e quanto sono alternativi questi modi di produrre quello che ci arriva in tavola? Quanto sono sostenibili e quanto inquinano? È davvero tutto cosi semplice o c'è qualcosa che non sappiamo?Se ne parlerà domenica 19 marzo presso l'associazione Arsensum alle ore 19 con Adriano Sofo - Università degli Studi della Basilicata. Per l'occasione ci sarà una degustazione con il sommelier dell'olio extravergine di oliva dott. Francesco Valenziano dell'omonima azienda.Per prenotazioni e info: 347 804 8453. Ingresso con degustazione 18:30, inizio conferenza 19:00. Le prenotazioni verranno gestite e confermate a seconda dell'ordine d'arrivo. La prenotazione e' obbligatoria.