Ai nastri di partenza la II edizione del “Pranzo in rosso - a cavallo della solidarietà“

Si scaldano i motori per un evento che porterà ad Andria e Trani ferraristi e appassionati di supercar e auto d'epoca da ogni parte d'Italia: è tutto pronto per la seconda edizione del "" organizzata dal Club storie e motori Federiciani che interesserà i due capoluoghi della Provincia BAT nel prossimo weekend del 2 e 3 settembre.«Ci preme - esordisce il presidente del club Storie e motori federicianirinnovare i nostri ringraziamenti al Main sponsor del grande evento, l'azienda, e al suo patron, a cui si aggiungono Golden Food, Golosia, Jadea Primal, L'Ottagono, Palazzo Filisio, Resort Campi Elisi, Campanelli Group, l'azienda Conte Spagnoletti Zeuli, Tentazioni di Puglia e l'azienda Mucci Giovanni».Articolato il programma della due giorni, patrocinata dal Comune di Andria, dal Comune di Trani e dal Distretto Urbano del Commercio di Trani, che sarà presentato ufficialmente durante la conferenza stampa organizzata per venerdì 1° settembre alle ore 10.30 nella splendida location del Resort Campi Elisi nei pressi del Santuario della Madonna dei Miracoli di Andria, in contrada Zagaria.Interverranno numerose autorità: oltre al presidentee ai membri del direttivo del club Storie e motori federiciani insieme al main sponsor, saranno presenti la Sindaca di Andria, l'Assessore alle Radici del Comune di Andria, l'Assessora alle attività produttive del Comune di Trani, il manager del DUC di Trani, il presidente della Fondazione Pugliese per le Neurodiversitàe altri illustri ospiti di caratura nazionale del mondo Ferrari.«Mancano solo pochi giorni all'evento - chiosa il presidente del Club andriese- e siamo piacevolmente stupiti dalla corposa partecipazione degli owners Ferrari a livello nazionale che arriveranno da ogni parte del Bel paese, ormai più di 30. Vogliamo sottolineare che anche quest'anno l'evento avrà una connotazione benefica: alla Fondazione Pugliese per le neurodiversità, a cui saranno destinati dei fondi per sostenere le meritorie attività che portano avanti ormai da tempo.Grazie agli sponsor che ci sostengono e ai nostri soci, vogliamo continuare a tessere sinergie tra le belle realtà del territorio pugliese e non solo e a diffondere la passione e la cultura del motorismo, su cui è fondata ancora oggi l'economia e la storia italiana».