Al Comune di Trani una delegazione di giovani amministratori provenienti dalla Francia e Repubblica Ceca

«Nella giornata di ieri abbiamo ospitato una delegazione di giovani amministratori provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Francia, grazie al progetto europeo "Attracting Tomorrow's Adults Today", finanziato dal Programma Erasmus+ nell'ambito dell'Azione chiave 2: Partenariati strategici per l'educazione degli adulti - Scambio di buone pratiche». E' quanto afferma in una nota l'assessore Francesca Zitoli che aggiunge: «Con loro ci siamo confrontati su buone pratiche di intervento, realizzate e in corso, sulle politiche giovanili della nostra Città, tra cui "Una Tavola più grande", "Solidarity coin", "Sthar Lab - Petra, Riqualificazione di Parco Petrarota", "Hub Innovazione Sociale", "Le strade ritrovate: Trani social street", "Community Library - Biblioteca comunale Giovanni Bovio".Il progetto educativo, attraverso la condivisione di buone pratiche e lo scambio di esperienze positive, si pone l'obiettivo di presentare ai giovani amministratori ospitati i luoghi di aggregazione giovanile, quali ludoteche, biblioteche di comunità e centri giovanili, progetti finalizzati a rendere la città a misura dei giovani per discutere su come coinvolgere i giovani delle medie e piccole città, quali strumenti utilizzare per rendere la cittadinanza attiva più inclusiva e dinamica».