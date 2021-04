Al Palasalute di Trani vaccini liberi per tutti gli over60 senza prenotazione

Per accelerare la campagna vaccinale a partire da questo pomeriggio, dalle 14.30 sino alle 19.30, al Palasalute di Trani potranno recarsi tutti i cittadini di età compresa tra i 60 e i 79 anni per ricevere la prima dose del vaccino anti-covid. Non è necessario alcun tipo di prenotazione ma basterà portare con sè la tessera sanitaria.