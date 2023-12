Al teatro Mimesis "La Tombola di nonno Nicola", una commedia natalizia

"La tombola di nonno Nicola" è un racconto musicale, esilarante e commovente, comico e surreale ma anche assai realistico e attuale. Chi è Nicola Tagliente? Qual è il suo passato? Cosa farà dalla vigilia a Natale? Se parenti e amici sono tutti spariti chi gli farà compagnia? Il telefono, la radio e la tombola o altre "presenze" sorprendenti? Per avere risposte certe non resta che venire a vedere.Una commedia nuova di zecca, con un cast "giovane" e musiche originali, tutto Made in Mimesis -Trani.Posto unico numerato € 10,00Posti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione.*Venerdì 8 dicembre* (primo spettacolo con Ingresso ore 17.00, secondo spettacolo ingresso ore 20.00)*Sabato 9 dicembre* ingresso ore 20.00*Domenica 10 dicembre* (primo spettacolo con Ingresso ore 17.00 e secondo spettacolo ingresso ore 20.00)Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniLa prenotazione è obbligatoria al n. *346 825 9618*A spettacolo iniziato non sarà possibile l'ingresso in sala.