Al via a Trani le vaccinazioni senza prenotazione per i giovani dai 12 ai 18 anni

Anche nella Asl Bt a partire da martedì 17 agosto sarà garantita la vaccinazione a sportello per i giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni con l'obiettivo di completare prima possibile la copertura vaccinale di questa fascia di popolazione, anche in previsione dell'inizio dell'anno scolastico.In particolare la vaccinzione a sportello sarà garantita negli orari di apertura degli HUB. A Trani da martedì a giovedì dalle 9 alle 12.30 e venerdì dalle 9 fino alle 17.Per i minori è necessaria o la presenza di entrambi i genitori o la delega. Per la vaccinazione dei minori sono stati predisposti un consenso informato e un modulo delega che va compilato e consegnato con la fotocopia del documento di identità all'hub.I documenti da compilare sono disponibili anche sul sito Istituzionale della Città di Trani al seguente link