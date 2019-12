Al via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e delle strisce pedonali

Ieri i primi interventi in via Martiri di Palermo

Ieri mattina sono iniziati a Trani i lavori di rifacimento segnaletica orizzontale ed attraversamenti pedonali in via Martiri di Palermo a cura della Polizia municipale. Il nuovo affidamento prevede anche la anche l'esecuzione di segnaletica orizzontale e strisce pedonali nelle seguenti strade: corso Imbriani, cavalcavia viale Spagna, via Falcone, corso Manzoni, nonché gli incroci semaforizzati della città.Proseguono, infine, i lavori di apposizione stalli per disabili.