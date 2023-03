Al via il contest musicale per la realizzazione di un inno per il Grest cittadino

Il Comitato Feste Patronali, in collaborazione con la Pastorale Giovanile, bandisce un contest musicale per la realizzazione di un inno per il Grest.Il Grest è l'esperienza estiva dell'oratorio che annualmente le parrocchie vivono con piccoli e grandi all'insegna della fede con riflessioni, laboratori, giochi e danze. Un momento per fare comunità.In virtù dei molti aspetti comuni con il Santo Patrono Nicola il Pellegrino, durante i giorni della festa patronale la Città di Trani accoglierà le reliquie di san Francesco di Assisi.Un evento unico e straordinario al quale ci si sta preparando con una serie di iniziative tra cui il desiderio di realizzare un oratorio estivo "CHE GIRI FANNO DUE VITE" per tutte le parrocchie della Citta: un grest cittadino sulla figura dei due santi.L'evento estivo, realizzato dalla Pastorale Giovanile cittadina su richiesta del Clero di Trani, è finalizzato ad approfondire la santità dei due giovani "pazzi per Cristo" che hanno avuto il coraggio di lasciare famiglia e cambiare vita. Questa scelta ha suscitato non poche antipatie e disavventure, affrontate sempre con successo grazie alla grande fede.L'oratorio si comporrà di tre settimane ciascuna con una tematica specifica. Nicola e Francesco, pur appartenendo a epoche differenti, avranno modo di incontrarsi proprio come avverrà quando la Città di Trani ospiterà le reliquie dei due santi.Per rallegrare l'oratorio e rendere memorabile questo evento il Comitato Feste Patronali finanzia e bandisce un contest musicale in collaborazione con la Pastorale Giovanile per dar modo alla fantasia di singoli e gruppi di realizzare l'inno che accompagnerà le giornate di riflessione e di gioco dei bambini e ragazzi che frequentano le parrocchie nel periodo estivo.Per partecipare al contest e avere maggiori informazioni basta scrivere una email a tranipastoralegiovanile@gmail.com in cui si esprime la volontà di mettersi in gioco. Testi e spartiti dovranno essere ispirati ai santi, essere originali e mai editi.