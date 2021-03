Al via la campagna di deblattizzazione sul territorio di Trani

Nei prossimi giorni sarà avviata la campagna di deblattizzazione sull'intero territorio Comunale ad opera di AQP ed AMIU s.p.a. Infatti all'esito di un tavolo tecnico coordinato dall'assessore all'ambiente Raffaella Merra e dalla dott.ssa Patrizia Albrizio, responsabile dell'ufficio competente dell'ASL Bat, a cui hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio Comunale Michele di Gregorio, nonché i tecnici dell'AQP, di AMIU s.p.a. e dell'azienda incaricata da AQP per eseguire le attività, si è deciso, come avvenuto negli ultimi anni, di espletare le attività nelle rispettive reti di competenza, fogna bianca per AMIU e fogna nera per AQP, in modo simultaneo e coordinato, utilizzando prodotti le cui specifiche tecniche saranno verificati dalla ASL , per tutte le macro zone della città.In questa maniera gli interventi potranno essere maggiormente efficaci soprattutto se accompagnati anche dagli interventi dei privati nei rispettivi spazi di competenza. AQP ed AMIU, inoltre, hanno assicurato la propria disponibilità a recepire le segnalazioni puntuali che verranno portate alla loro attenzione per il tramite dei rispettivi uffici nonché attraverso i numeri telefonici verdi gratuiti messi a disposizione degli utenti sui siti web.