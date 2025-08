Al via la Seconda Edizione del Trani Classic Festival fra il Castello Svevo ed il Monastero

Tutto pronto per la Seconda Edizione del Tche gode del patrocinio della. I primi tre concerti, del 2, 19 e 31 agosto, che rientrano nel progetto di valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia si terranno negli spazi del Castello Svevo di Trani. I biglietti d'ingresso sono gli stessi utilizzati per accedere a tutti gli spazi della struttura e l'incasso sarà completamente destinato al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo.La seconda edizione del Trani Classic Festival, quindi, è pronta a incantare il pubblico, con un programma che vanta la presenza di alcuni tra i più importanti pianisti a livello internazionale. Il festival prenderà il via ilcon un eccezionale concerto a due pianoforti: i Maestriproporranno un repertorio di rara bellezza, eseguendo "I Pianeti" di Gustav Holst e le Danze Sinfoniche di Rachmaninov. La rassegna proseguirà ilcon il, che delizierà il pubblico con il Gran Repertorio per Pianoforte, presentando "Ravel en Rêve" di Roberto Piana, il famoso Gaspard de la nuit di Ravel e la celebre Seconda Sonata (1931) di Rachmaninov. L'ultimo appuntamento, il, vedrà protagonista il recital del, che si esibirà in un programma di grande difficoltà tecnica e interpretativa: dalla sonata op. 57 "Appassionata" di Beethoven, allo Scherzo n°4 di Chopin, fino ai Momenti Musicali di Rachmaninov e l'ostico Carneval de Vienne di Rosenthal.Quest'anno, il festival introduce una nuova sezione chiamata ", una serie di appuntamenti speciali dove amici e colleghi musicisti si esibiranno in formazioni inusuali e programmi particolari. Il primo di questi eventi si terrà il 9 agosto al Monastero di Trani, con il "Piano Battle". Il concerto, che vedrà esibirsi gli otto mani e due pianoforti dei direttori artistici Serena Valluzzi e Paolo Scafarella con i colleghi Cristina Di Lecce e Leonardo Colafelice, sarà completamente gratuito e proporrà musiche note al grande pubblico in una veste completamente diversa.Il costo dei biglietti è di 8€ (intero), 2€ (ragazzi età compresa tra i 18 e 25 anni), ingresso gratuito per minorenni e per persone con disabilità.