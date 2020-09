Al via senza ritardi il servizio d'integrazione scolastica specialistica

In coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico sarà riavviato il servizio di integrazione scolastica specialistica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie. La comunicazione è stata già inviata a tutti i dirigenti scolastici della comunità di Trani e Bisceglie.Il servizio verrà avviato, in coerenza con i modelli organizzativi adottati da ciascuna scuola, nel rispetto delle misure di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 oltre che nel rispetto del Protocollo di sicurezza sanitaria a tutela degli operatori e degli utenti, predisposto dalla Coop. Soc. Eurotrend Assistenza, nuovo gestore del servizio.Con questo anno scolastico, anche come risposta efficace e tempestiva al disagio patito dai nostri ragazzi a causa del lockdown, il servizio di integrazione scolastica partirà con assoluta puntualità "salvaguardando tutti i livelli occupazionali storici", dichiara il dirigente dell'ufficio di piano, Alessandro Attolico.