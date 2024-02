All'istituto San Paolo un corso di primo soccorso con gli operatori Oer Trani

Nel pomeriggio del 20 febbraio presso l'Istituto scolastico San Paolo Suore Angeliche si è tenuto un incontro informativo su tematiche di primo soccorso dal titolo: "Chi salva un bambino, salva il mondo!".L'evento promosso e organizzato dall'istituto, ha visto il coinvolgimento attivo di circa 50 tra genitori e nonni, nonché la partecipazione concreta e numerosa di Soccorritori dell'associazione OER Trani.In un susseguirsi di emozioni sono stati trattati i seguenti argomenti:-Primo soccorso e BLS-Manovre di disostruzione delle vie aeree-La defibrillazione-Il sistema 118.Interessante è stato il feedback ottenuto dai presenti che hanno avuto la possibilità di cimentarsi praticamente in tecniche di salvamento attraverso un approccio pratico con l'utilizzo di manichini strutturati per la simulazione di massaggio cardiaco ed altre manovre salvavita.Largo spazio è stato destinato alla disostruzione delle vie aeree pediatriche. E nostro interesse salvaguardare la Vita!Continueremo imperterriti sulla scia, argomentando in altri ambiti e altri Istituti.Massimo apprezzamento è stato destinato agli operatori dai partecipanti al termine di due ore di confronto.Ringraziamo la Madre Superiora sell'istituto in questione e tutti coloro che hanno fortemente voluto l'incontro, sollecitando piacevolmente il coinvolgimento della nostra associazione. Confrontati con Noi e chiedici un sopralluogo.