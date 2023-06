Alla Baldassarre un'Iliade riveduta e corretta

Una versione ironica messa in scena dalla classe 1G

Dopo il grande entusiasmo suscitato dalla rappresentazione teatrale, svolta durante il primo quadrimestre, intitolata "Piedona, Polliciona e Chiappona...tre fate per una principessa", gli alunni della 1G, guidati dalle Prof.sse Teresa Colacchio e Daniela Dieta, si sono sono resi protagonisti della messa in scena del poema omerico "L'Iliade", rivisitato e adattato in chiave ironica e moderna... Ancora una volta nella scuola "Baldassarre" il teatro diventa potente strumento di comunicazione e di coesione fra pari. I ragazzi stessi hanno curato l'allestimento dell'aula e la realizzazione degli abiti di scena, mostrando ottime capacità organizzative e grandi doti creative.

Il primo anno alla Baldassarre non poteva concludersi meglio per i piccoli attori della 1G, a cui sono andati i complimenti dei docenti e dei genitori.