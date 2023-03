Alla biblioteca comunale il corso introduttivo alla comunicazione Berniana

La Biblioteca Comunale Giovanni Bovio ospita il corso introduttivo alla comunicazione Berniana ("101") patrocinata dalla Città di Trani.Sabato 11 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, nella sala Ronchi si svolgerà il seminario ed evento formativo dedicato, in questa particolare circostanza, al co-fondatore dell'Istituto SIEB Italia-Spagna Paolo Miglionico, stretto collaboratore come psicologo dell'Associazione Arges OdV, recentemente scomparso.La full immersion formativa avrà valore curricolare ed è aperta al pubblico su prenotazione sino a esaurimento post.Nel corso dell'evento si affronteranno le tematiche generali della comunicazione interpersonale di matrice Berniana e si forniranno, inoltre, le basi e gli strumenti comunicativi di supporto a professionisti di aiuto, operatori della salute (medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, AASS), docenti, manager, studenti universitari, e a quanti ritengano doveroso se non necessario occuparsi, sia a titolo personale che professionale, di comunicazione.Si rilascia attestato: il corso ha valore curricolare ed è propedeutico a fini formativi IAT, EATA, ITAA.Condurrà il dr. Achille Miglionico, psichiatra, psicoterapeuta e analista transazionale. Relatori, ospiti ed esponenti di rilievo dei Seminari Internazionali Eric Berne (SIEB) prenderanno la parola nel corso dell'evento formativo. Tra questi: Giuseppe Caracciolo Mastrangelo, Neus Lopez Calatayud, Patrizia Vinella. Nel corso del seminario presenzieranno il prof. Antonello Bellomo, titolare dell'Università di Foggia e il regista-giornalista Fabrizio Corallo.