Alla scuola Baldassarre "Calzini spaiati, contro ogni pregiudizio"

Anche quest'anno, la Scuola Secondaria di I grado "Gen. E. Baldassarre", ha aderito alla Giornata dei calzini spaiati. Lo scorso venerdi 4 febbraio il Dirigente dott. Marco Galiano, il personale docente e gli alunni hanno indossato calzini spaiati, un tripudio di colori e decorazioni. Calzini di ogni fattura, così simili nella loro natura eppure così diversi l'uno dall'altro.I calzini spaiati sono diventati simbolo della diversità: colore, lunghezza e dimensione non cambiano la natura delle cose perché anche in questo caso rimangono sempre dei calzini, anche quando sono spaiati.Seduti in cerchio, alunni e docenti col Dirigente, ci si è soffermati ad osservare i tanti colori dei calzini. In tutti quei calzini è stato possibile riconoscere ogni singolo individuo che, nonostante le proprie caratteristiche e peculiarità, mantiene la stessa natura e diviene parte integrante dell'umanità.La giornata ha permesso di riflettere sull'unicità di ognuno di noi e sull'importanza di valorizzare il contributo di ciascuno, insostituibile e prezioso. Ci si è chiesti quale sia la sensazione che prova un calzino quando smarrisce il suo compagno?Sicuramente la stessa che ognuno di noi, almeno una volta, ha provato durante questa pandemia. Ci si é sentiti spesso esclusi, alienati, disorientati, soli. Le nostre vite e la nostra quotidianità messe forzatamente in stand-by, in attesa di tempi migliori. Con la speranza nel cuore di quell' "andrà tutto bene" che portava con sé la volontà di diventare persone migliori.E allora il messaggio dell'iniziativa è quello di provare davvero ad essere persone migliori, accogliendo la diversità. Tendere la mano a chi è in difficoltà, accettare l'altro e sforzarsi di conoscere, di comprendere. Perché solo l'accettazione dell'altro- questo il pensiero di base trasmesso ai ragazzi- lo scambio costruttivo, rappresenta per ognuno di noi una fonte di ricchezza personale.I ragazzi della Baldassasare hanno capito in definitiva che siamo tutti meravigliosamente unici. Ognuno di noi è un calzino spaiato.In tale ottica si è riflettuto sulla possibilità di invitare al bar l'amico più emarginato o invitare a fare una passeggiata quella persona che rimane sempre in disparte; provare ad avere un sorriso ed una parola buona anche per chi saluta a stento. Invitare il proprio compagno di banco che parla poco a prendere un gelato. Darsi la possibilità di conoscere e riconoscere il nostro calzino spaiato.Numerose le attività svolte dal Dipartimento di Inclusione coordinato dalla prof. Isabella Stella. L'ingresso principale dell'edificio scolastico è stato decorato dagli alunni e dai docenti coinvolti nell'iniziativa.Tanti calzini coloratissimi e diversi, accompagnati da frasi scaturite da brainstorming e cooperative learning hanno fatto capolino nell'istituto di piazza Dante.Cartelloni tematici, come quelli delle classi 1C, 1H, 1I, 1N, 1P e 2F hanno abbellito le pareti delle aule e coinvolto l'intero gruppo classe. Nella scuola del sapere e del saper fare, la Baldassarre ha dimostrato di avere una particolare attenzione per il saper essere.(Ha collaborato la prof.ssa Elisabetta Cutrone.)