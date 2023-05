Alla scuola "Calcutta" una rosa in ricordo della maestra Aurelia Dragonetti

In prossimità dell'imminente Festa della Mamma, la Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", ha voluto ricordare l'insegnante Aurelia Dragonetti, prematuramente scomparsa il 2 giugno 2022.Mamma e Maestra esemplare, innamorata della sua professione vissuta nel significato piu' autentico, sempre attenta ai bisogni dei piu' piccoli e delle colleghe, Aurelia ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità della scuola "Madre Teresa di Calcutta" ed al contempo un ricordo indelebile negli alunni piu' grandicelli che ancora rammentano la tenerezza della sua presenza e la gentilezza dei suoi gesti.Per tale motivo, in occasione della Festa della Mamma, nel giardino del plesso, è stata piantata una rosa e l'intera aiuola è stata dedicata alla carissima Aurelia con un messaggio semplice che sottolinea l'importanza del "prendersi cura" l'uno dell'altro, mettersi in ascolto delle esigenze altrui.Presenti alla cerimonia la sorella ed i genitori della maestra Aurelia, a cui è stata consegnata una pergamena in ricordo, cantata e recitata dai piccoli alunni. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di tutte le docenti e la preziosa collaborazione delle Famiglie ed è stata fortemente supportata dalla Preside del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", Prof.ssa Angela Tannoia, che ha sottolineato come si ripeta spesso che l'attuale società spinge le persone sempre piu' pericolosamente verso modelli di comportamento individuale privi di quei valori che dovrebbero costituirne il fondamento, ma l'edificante esempio di "Buona Scuola" della docente Aurelia Dragonetti dimostra che essere in relazione col mondo è cio' che unicamente caratterizza l'esistenza degli esseri umani e che consente di essere ricordati per le azioni al di la' del tempo.Tutta la comunità educante della Scuola dell'Infanzia Madre Teresa di Calcutta si prenderà cura giorno dopo giorno dell'aiuola e della bellissima rosa, certi che la Maestra Aurelia continuerà a far sentire la sua dolcezza da lassu'.