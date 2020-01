Alla scuola D'Annunzio tornano le Arance della Salute per la lotta contro il cancro

Anche quest'anno il 3^ Circolo "G.D'Annunzio" aderisce all'iniziativa solidale "Cancro, io ti boccio", in collaborazione con Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, un percorso didattico proposto per "dare una lezione al cancro", coinvolgendo le alunne e gli alunni in un'esperienza unica di volontariato e service learning, con la distribuzione a scuola delleL'occasione, dunque, per unire bambini, genitori ed insegnanti in una giornata di impegno civico, promuovendo la cittadinanza attiva, il valore della ricerca scientifica e della sana alimentazione.Le arance della salute e gustosi vasetti di marmellata e miele saranno venduti venerdì 24 gennaio, dalle ore 9.00 alle 12.00, nel plesso "G.D'Annunzio", in via Pedaggio S.Chiara, 75 e nel plesso "Papa Giovanni XXIII" in via Stendardi, 12.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e si ringrazia sin da ora quanti vorranno supportare fattivamente l'iniziativa.