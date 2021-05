Alla scuola Petronelli un laboratorio sui "lanciatori" proposto dall'Agenzia Spaziale

Gli alunni della 5^ F del 2°Circolo Didattico Mons.Petronelli di Trani hanno vissuto una giornata entusiasmante partecipando al laboratorio sui "lanciatori" proposta dall'Agenzia Spaziale Europea e dall'Agenzia Spaziale Italiana. Grazie a tale iniziativa, i bambini hanno scoperto come è fatto un lanciatore, come è possibile inviare satelliti nello Spazio, cosa poter osservare dai satelliti. Sono stati poi, protagonisti nella costruzione del modellino di un razzo.Utilizzando vari materiali, gli alunni hanno sperimentato la forza elastica che permette al razzo di acquisire velocità nel lancio. L'entusiasmo ha raggiunto il cielo quando tutti insieme hanno lanciato i loro razzi nel cortile della scuola.Gli alunni hanno partecipato alle giornate e educative on line con la presenza degli esperti, avvicinandosi così al mondo dello spazio e conoscendo più da vicino le attività delle due Agenzie. Il collegamento in diretta ha interessato e coinvolto particolarmente gli alunni che hanno rivolto le loro domande agli esperti.Una lezione insolita che li ha fatti andare letteralmente "in orbita"!