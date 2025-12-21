Via Mascagni
Via Mascagni
Politica

Allagamenti in via Mascagni: il M5S chiede interventi urgenti e stop all'urbanizzazione selvaggia

Dopo il sopralluogo con i residenti, il consigliere Branà denuncia l'assenza di fogna bianca e studi idrogeologici:

Trani - domenica 21 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Il 13 dicembre scorso alcuni esponenti del movimento 5 stelle supportati da un tecnico di fiducia, si sono recati presso via Mascagni per incontrare un gruppo di residenti, a seguito di segnalazione della problematica relativa agli allagamenti avvenuti nei giorni precedenti. Tale problematica è stata poi dibattuta durante un incontro tecnico tenuto nel pomeriggio dello stesso giorno, nell'ambito di una visione più ampia di consumo del suolo e di rigenerazione urbana.

Dal sopralluogo effettuato con i residenti è emerso che via Mascagni è interessata da importanti fenomeni di allagamento a causa dell'enorme quantitativo di acqua che arriva dalla vecchia vicinale Trani-Corato seguendo le pendenze, e per la presenza di un compluvio tra le dette vie, unitamente alla mancanza di fogna bianca, errato profilo della via Mascagni e scarsa manutenzione della stessa.

Ciò che ci ha lasciato perplessi è l'assenza di uno studio urbanistico di dettaglio dell'intera zona e delle relative urbanizzazioni, così come l'assenza di uno studio sul rischio idrogeologico. Non è più tollerabile continuare a rilasciare permessi di costruire senza affrontare temi di più ampio respiro, limitandosi a rilasciare titoli per interventi diretti e a incassare gli oneri di urbanizzazione, senza valutare gli ingenti costi successivi e senza decidersi a mettere mano al piano urbanistico vigente che sta comportando l'edificazione di una vera e propria città diffusa esterna a quella consolidata, priva o quasi di servizi e con assetti caotici. Occorre in definitiva procedere su due binari:

Uno di pianificazione attraverso la revisione delle NTA del Pug in zona residenziale estensiva, l'avvio di procedure di esproprio di aree finalizzato al completamento delle infrastrutture e l'adeguamento del Pug al Piano paesaggistico territoriale regionale e al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima di recente approvato e dall'altro lato occorre prevedere opere urgenti da inserire nel piano triennale delle opere pubbliche, al fine di evitare sia danni ai privati che eventuali richieste risarcitorie. Gli uffici comunali, del settore lavori pubblici, con cui abbiamo dialogato, hanno offerto la massima disponibilità. Si spera che altrettanto facciano gli organi politici.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte, seppur dai banchi dell'opposizione. Ai cittadini chiediamo di partecipare agli incontri tecnici che periodicamente teniamo presso la nostra sede, per costruire insieme il programma della città del futuro resiliente e rispettosa dell'ambiente.

Dal dibattito è emersa l'importanza di contrastare il consumo del suolo viste anche le conseguenze del cambiamento climatico in aree urbanizzate rese impermeabili da cemento e asfalto. Il consumo del suolo, tuttavia, non comporta solo la dispersione di acqua in superficie, ma anche la distruzione della biodiversità presente nello strato di suolo di spessore pari a circa 30 cm, che garantisce una serie di funzioni ecosistemiche vitali per la nostra sopravvivenza. Il tema del consumo del suolo sarà tra i punti chiave del programma politico del movimento, in vista delle prossime elezioni, anche se è da anni che ci battiamo su questo tema. Dott. Vito Branà (Consigliere Comunale e Capogruppo M5S)
  • Movimento 5 stelle
Altri contenuti a tema
Il Movimento5Stelle: "Contro il cemento, la Città Spugna" Attualità Il Movimento5Stelle: "Contro il cemento, la Città Spugna" L'Ing. Rita Reggio sabato 13 dicembre: conferenza pubblica su urbanistica e sostenibilità
1 Suoli degradati, il M5S sollecita il Comune di Trani a partecipare al bando regionale per la rinaturalizzazione Suoli degradati, il M5S sollecita il Comune di Trani a partecipare al bando regionale per la rinaturalizzazione Il consigliere Vito Branà propone il recupero dell’ex mercato ortofrutticolo e invita l’amministrazione ad agire entro il 5 gennaio
Vito Branà (M5S), durissimo contro l'Amministrazione di Trani: "600.000 € per Natale sono una marchetta elettorale" Vito Branà (M5S), durissimo contro l'Amministrazione di Trani: "600.000 € per Natale sono una marchetta elettorale" Il Capogruppo M5S denuncia una spesa record per gli eventi di fine anno e si allontana dal "campo largo"
Via Mascagni a Trani senza fogna bianca: Il M5S chiede l'inserimento dell'opera nel Piano Triennale Via Mascagni a Trani senza fogna bianca: Il M5S chiede l'inserimento dell'opera nel Piano Triennale Allagamenti e case inaccessibili: il capogruppo Branà interroga la Giunta e si offre di collaborare alla ricerca dei fondi per lo "Studio di Fattibilità"
Il M5Stelle interviene sulla questione del Contratto di Quartiere: "Sarà possibile riuscire a recuperare parte di queste somme? Il M5Stelle interviene sulla questione del Contratto di Quartiere: "Sarà possibile riuscire a recuperare parte di queste somme? Vito Branà: "A quanto ammontano i mancati introiti degli oneri di urbanizzazione posti a carico dei soggetti attuatori del contratto"
Piano Comunale della Costa: il M5S di Trani apre il confronto con i cittadini Piano Comunale della Costa: il M5S di Trani apre il confronto con i cittadini Venerdì 10 ottobre l’ing. Rita Reggio illustrerà la bozza del piano e lo stato attuale della costa nord
Cimitero Trani, l'attacco del M5S: "Costi fuori controllo e silenzio bipartisan" Cimitero Trani, l'attacco del M5S: "Costi fuori controllo e silenzio bipartisan" Vito Branà: "Tariffe e disservizi erano stati previsti. Ora l'Amministrazione faccia rispettare le regole"
1 L'analisi preoccupata del M5S: "A Trani, più cemento e meno servizi" L'analisi preoccupata del M5S: "A Trani, più cemento e meno servizi" L'Ing. Rita Reggio: "il PUG è superato, la città si densifica ignorando i bisogni"
Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola
21 dicembre 2025 Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola
Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
21 dicembre 2025 Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
Terzo Settore e addio alle Onlus nel 2026: i commercialisti di Trani fanno il punto sulle novità
20 dicembre 2025 Terzo Settore e addio alle Onlus nel 2026: i commercialisti di Trani fanno il punto sulle novità
Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt
20 dicembre 2025 Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt
«Strade rotte e cantieri eterni»: Mercorio smonta il mito della "competenza amministrativa "
20 dicembre 2025 «Strade rotte e cantieri eterni»: Mercorio smonta il mito della "competenza amministrativa"
Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani
20 dicembre 2025 Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani
Spaccio di stupefacenti e controlli sui cannabis shop: operazione nazionale della Polizia di Stato
20 dicembre 2025 Spaccio di stupefacenti e controlli sui cannabis shop: operazione nazionale della Polizia di Stato
Il saluto del Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, in vista delle prossime festività natalizie
20 dicembre 2025 Il saluto del Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, in vista delle prossime festività natalizie
Non solo festa al Circolo Tobagi, Luigi Cirillo annuncia: «Piazza Gradenigo pronta tra due mesi»
20 dicembre 2025 Non solo festa al Circolo Tobagi, Luigi Cirillo annuncia: «Piazza Gradenigo pronta tra due mesi»
9
"Le Vie del Natale " a Trani: gli appuntamenti del 20 dicembre
20 dicembre 2025 "Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 20 dicembre
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.