Allargamento strettoia Pozzo Piano, Briguglio: “Un’altra sfida vinta ma non è l’unica”

Anche questa è fatta! Dopo 40 anni, eccola la prima pietra che dà il via allargamento della strettoia di Pozzo piano a Trani.Un'opera che il quartiere aspettava da tanto tempo e che, da ora in poi, renderà fruibile un'arteria importante per la circolazione stradale, in quanto collega lo svincolo della strada 16 bis direttamente alla litoranea tranese.Stamattina (ndr ieri) sul posto ho voluto raccogliere una delle pietre che di fatto componevano la struttura che impediva l'allargamento della carreggiata.Ringrazio il sindaco, Amedeo Bottaro per aver caparbiamente portato a termine questa opera, l'intero staff dell'ufficio tecnico comunale, il dirigente dell'area urbanistica, architetto Francesco Gianferrini, e l'assessorato ai lavori pubblici da me rappresento.Un'altra sfida vinta, e non è l'unica. In Assessorato si continua a lavorare a ritmo serrato. Giovedì 21 maggio, è previsto un incontro in Comune a Trani per l'allargamento della strettoia di via Duchessa D'Andria.Sul fronte finanziamenti abbiamo ottenuto 650 mila euro dal Gal Ponte Lama per il rifacimento delle strade rurali e la manutenzione straordinaria della biblioteca comunale Giovanni Bovio; sarà, anche, riqualificata la viabilità rurale in zona Boccadoro e presto inizieranno i lavori di manutenzione nelle scuole cittadine.