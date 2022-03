Allarme fuga di gas in una palazzina in via Caposele: Vigili del Fuoco sul posto

Sospetta fuoriuscita di gas da un appartamento in una palazzina di via Caposele a Trani, angolo via Gisotti.Il forte odore ha messo in allarme i residenti che hanno chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, impegnati nel sopralluogo per accertare l'origine della perdita.Per cautela e timore, diversi residenti che erano in casa nel primo pomeriggio e hanno dato l'allarme, avendo sentito il forte odore di gas, attendono in strada l'esito degli accertamenti