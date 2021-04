Allarme sicurezza in città: le proposte della I Commissione consiliare

L'istituzione di un tavolo tecnico operativo per il progetto "Sicurezza Partecipata" e l'attuazione del progetto di video allarme antirapina, è stata la proposta avanzata all'unanimità dalla I Commissione consiliare (Polizia Locale, personale, servizi demografici, innovazioni tecnologiche, rapporti con la Provincia, protezione civile e diritto alla salute)."Si trattasi di un sistema operativo di sicurezza – ha spiegato il presidente Claudio Biancolillo - studiato per il collegamento degli impianti di videosorveglianza alle Centrali Operative Provinciali delle Forze dell'Ordine, offrendo un sistema di video allarme antirapina controllato con telecamere, interagendo con gli apparati ed i sistemi in funzione presso le sale e le Centrali operative delle Forze di Polizia consentendo di mettere in campo strategie di Sicurezza partecipata a tutela dei cittadini e delle attività commerciali".La I Commissione si era riunita per discutere Proposta relativa all'istituzione di un tavolo tecnico operativo per il progetto "Sicurezza partecipata" (dando seguito all'art. 12 del Patto per la Sicurezza Urbana, "Iniziative per la salute e la prevenzione di atti illegali o situazioni di pericolo negli esercizi pubblici") con l'attuazione appunto del progetto di video allarme antirapina, nell'ambito del Protocollo fra le Associazioni di categoria e il Ministro dell'Interno, sottoscritto il 4 Dicembre 2020.A questo proposito, nel corso della riunione anche il consigliere Andrea Ferri ha auspicato che la richiesta di istituire il Tavolo Tecnico Operativo per il progetto Sicurezza Partecipata possa essere "celermente colta dall'Amministrazione al fine di portare a compimento la relativa procedura".Alla riunione, in assenza dell'assenza dell'assessore Alessandra Rondinone per impegni istituzionali, ha presenziato l'Assessore alle Attività Produttive, Marina Nenna, che già nelle scorse settimane con le associazioni di categoria, unitamente al Comandante di Polizia Locale, aveva appunto discusso dell'avvio di un sistema integrato con la Prefettura. Nenna ha sottolineato che l'iter per l'attivazione del tavolo tecnico è già stato intrapreso dalla collega Rondinone nel marzo scorso, comunicando anche che attraverso il secondo bando del Distretto Urbano del Commercio sono già state programmate alcune dotazioni di videosorveglianza che, quindi, sono già finanziate.