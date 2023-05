Amadou e Fall, i raccontastorie sulle spiagge, domani alla Locanda del Giullare

- Mercoled 7 giugno con Davide Rondoni e Valeria Spagnuolo

Ancora aperte le prenotazioni per le serate tra cene, aperitivi, libri, cinema e gli ormai celebri intermezzi teatrali

Avevamo parlato di Amadou e Fall e del progetto nato a Lecce finalizzato a far respirare le culture di popoli diversi sulle spiagge, fondando una associazione che si occupa di realizzare pubblicazioni e di autori africani e portando i libri tra la gente come i celebri vu cumprà. quell'articolo diventò a dir poco virale è fall sulle spiagge vendette tantissimi libri come non era mai accaduto. domani sera alla locanda del giullare vengono a raccontare la loro esperienza, come sia nato Modu MODU, questo progetto bellissimo, ma anche a conoscere la realtà del Giullare e la città di Trani dove hanno acquisito una grande popolarità. Prosegue con loro nel mese di maggio la ricca offerta della Locanda che prevede due percorsi cultural-gastronomici accompagnati dal servizio della nostra brigata! Fin dalla sua nascita La Locanda del Giullare ha provato infatti a raccontarsi non come un semplice luogo in cui "andare a mangiare" ma come uno spazio in cui lasciarsi coinvolgere, travolgere e stravolgere in un'esperienza che ponesse al centro la bellezza della diversità, in quel mix di ingredienti in cui l'arte, il cibo e l'imperfezione ne sono la sostanza. In questa ottica la Locanda del Giullare prosegue il suo percorso, SAPORE DI VERSI, Venerdì 12 maggio con Amadou con la casa editrice Modu Modu alle ore 20.30 con la possibilità di degustare le pietanze della nostra locanda. Papa Ngady Faye, in arte Amadou, è un cantastorie dell'Africa occidentale che oggi, tramite il suo progetto ha l'obiettivo di portare in Italia il meglio delle letterature dell'Africa, che restano oggi ancora inaccessibili a molti. I Testi raccolti hanno argomenti diversi che spaziano dalla tratta degli schiavi ad un mondo ricco di cultura a noi sconosciuto. Ma il progetto ancor più ambizioso: fare in modo che gli Italiani che camminano frettolosi nelle città o sonnecchiano sulle spiagge assolate delle nostre coste, non rispondano, a chi si ferma sorridente col suo carico di merce nello zaino con uno scortese "non voglio "', ma che almeno con un sorriso possano ringraziare per l'offerta al di là dell'acquisto o meno della merce. Per questo, Modu Modu è una vera e propria filosofia di vita. Si sottolinea che la rassegna dei libri è svolta in collaborazione con la Biblioteca Comunale G. Bovio di Trani, e gli autori vengono di volta in volta intervistati da Stefania De Toma, amica della Locanda e narratrice di storie. I prossimi incontri saranno: Venerdì 26 maggio incontreremo Orietta Ciammetti e