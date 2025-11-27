Amedeo Bottaro e il voto a Trani: "Vittoria in Regione, ma ora concentrazione sulle Amministrative a Trani del 2026"

Social Video 2 minuti Amedeo Bottaro e le Amministrative a Trani del 2026 Tonino Lacalamita

Il Sindaco di Trani,(prossimo alla conclusione del suo secondo e ultimo mandato) a margine dell'incontro che la neo rieletta consigliera regionaleha tenuto lo scorso 25 novembre, ha fornito una lettura lucida e incisiva dell'esito elettorale regionale. Se da un lato il Primo Cittadino celebra il dato storico di una città capace di esprimere due rappresentanti in Regione, oltre la Ciliento c'è ancheesponente di Fratelli d'Italia, dall'altro lancia un forte monito sulla situazione interna del suo partito, il, in vista delle importanti Amministrative del maggio 2026. Il commento di Bottaro è un sapiente bilanciamento tra l'orgoglio per la continuità del centrosinistra e un'ammissione onesta sulla debolezza strutturale della macchina partitica locale.Il Sindaco ha espresso grande soddisfazione per il fatto che Trani abbia due anime politiche rappresentate in Consiglio Regionale—un fatto mai accaduto prima. Il vero trionfo, tuttavia, risiede nella: "Da dieci anni, dal 2015, questa è la terza elezione regionale dove il centro-sinistra continua a vincere a Trani." Ancora più significativa è la performance delin città: "Il PD a Trani addirittura in questa tornata, piuttosto che indebolirsi, come tutti dicevano, a fronte delle diverse defezioni che ci sono state innegabili,." Questo dato, letto come una vittoria contro le Cassandre e le fuoriuscite, viene incorniciato da Bottaro come la prova di un grande percorso fatto e da continuare a fare.Nonostante la celebrazione del successo regionale, il Sindaco non si è sottratto alla domanda sulle Amministrative 2026, dove la sua coalizione dovrà eleggere il suo successore. E qui il tono cambia drasticamente, sfociando in una sincera e personale risposta alla domanda se il PD fosse pronto per la tornata elettorale:L'ammissione è netta, il PD locale è "soltanto a un percorso iniziale" e deve lavorare intensamente nei pochi mesi rimasti perIl Sindaco uscente, pur riconoscendo il lavoro svolto finora, lo giudica insufficiente per il suo "modo di lavorare".Interrogato sulla possibilità di replicare a Trani la formula vincente del "campo largo" regionale (che ha visto la larga vittoria di Decaro), Bottaro ha lanciato un chiaro "assist" politico: "Me lo auguro perché abbiamo dimostrato che il campo largo è vincente ovunque in Italia..." La dichiarazione è strategica: da Sindaco uscente, libero da vincoli di ricandidatura, Bottaro si pone come l'architetto della futura coalizione di centrosinistra, indicando esplicitamente il M5S come interlocutore fondamentale per la competizione elettorale.L'intervista di Amedeo Bottaro dipinge un quadro complesso: il Centrosinistra tranese vince le elezioni regionali per la terza volta consecutiva, ma rischia di affrontare la sfida Amministrativa più importante (senza il suo leader storico e carismatico) con un partito (il PD) ancora "molto poco" preparato. La vittoria è celebrata, ma il monito sulla necessità di una rapida e profonda ricostruzione è un segnale d'allarme che la base non può ignorare. L'appello diretto al Movimento 5 Stelle e l'autocritica costruttiva che riguarda il Partito Democratico dimostra la consapevolezza di Bottaro che, per garantire una "continuità politica" vincente, non basteranno i numeri del passato, ma servirà una coalizione più ampia e, soprattutto, un PD rinnovato e capace di colmare il vuoto di leadership che inevitabilmente si aprirà con la sua uscita di scena.