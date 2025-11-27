Politica
Amedeo Bottaro e il voto a Trani: "Vittoria in Regione, ma ora concentrazione sulle Amministrative a Trani del 2026"
Il Sindaco uscente celebra il dato storico del Centrosinistra e lancia un "assist" al Movimento 5 Stelle in vista del 2026
Trani - giovedì 27 novembre 2025 12.04
Il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro (prossimo alla conclusione del suo secondo e ultimo mandato) a margine dell'incontro che la neo rieletta consigliera regionale Debora Ciliento ha tenuto lo scorso 25 novembre, ha fornito una lettura lucida e incisiva dell'esito elettorale regionale. Se da un lato il Primo Cittadino celebra il dato storico di una città capace di esprimere due rappresentanti in Regione, oltre la Ciliento c'è anche Andrea Ferri, esponente di Fratelli d'Italia, dall'altro lancia un forte monito sulla situazione interna del suo partito, il Partito Democratico, in vista delle importanti Amministrative del maggio 2026. Il commento di Bottaro è un sapiente bilanciamento tra l'orgoglio per la continuità del centrosinistra e un'ammissione onesta sulla debolezza strutturale della macchina partitica locale.
L'Analisi: Continuità Storica e Sorpresa Statistica
Il Sindaco ha espresso grande soddisfazione per il fatto che Trani abbia due anime politiche rappresentate in Consiglio Regionale—un fatto mai accaduto prima. Il vero trionfo, tuttavia, risiede nella continuità politica tranese: "Da dieci anni, dal 2015, questa è la terza elezione regionale dove il centro-sinistra continua a vincere a Trani." Ancora più significativa è la performance del Partito Democratico in città: "Il PD a Trani addirittura in questa tornata, piuttosto che indebolirsi, come tutti dicevano, a fronte delle diverse defezioni che ci sono state innegabili, addirittura in termini percentuali si rafforza, passa dal 22 al 23 per cento come primo partito ex aequo di fatto con Fratelli d'Italia." Questo dato, letto come una vittoria contro le Cassandre e le fuoriuscite, viene incorniciato da Bottaro come la prova di un grande percorso fatto e da continuare a fare.
Nonostante la celebrazione del successo regionale, il Sindaco non si è sottratto alla domanda sulle Amministrative 2026, dove la sua coalizione dovrà eleggere il suo successore. E qui il tono cambia drasticamente, sfociando in una sincera e personale risposta alla domanda se il PD fosse pronto per la tornata elettorale: "NO, è un PD che deve prepararsi e lo deve fare in maniera sicuramente molto più determinata, è soltanto all'inizio di una fase di ricostruzione, io non posso assolutamente ritenermi soddisfatto di questa fase." L'ammissione è netta, il PD locale è "soltanto a un percorso iniziale" e deve lavorare intensamente nei pochi mesi rimasti per "ricostruire un partito dalla base, aperto molto più di come lo è stato fino ad oggi." Il Sindaco uscente, pur riconoscendo il lavoro svolto finora, lo giudica insufficiente per il suo "modo di lavorare".
Larga coalizione e assist al Movimento 5 Stelle
Interrogato sulla possibilità di replicare a Trani la formula vincente del "campo largo" regionale (che ha visto la larga vittoria di Decaro), Bottaro ha lanciato un chiaro "assist" politico: "Me lo auguro perché abbiamo dimostrato che il campo largo è vincente ovunque in Italia... Io in Consiglio Comunale ho lanciato un assist, da Sindaco uscente sto costruendo senza doppi fini la coalizione che verrà, mi auguro che questo assist, soprattutto il Movimento 5 Stelle, sappia coglierlo nella prossima tornata elettorale." La dichiarazione è strategica: da Sindaco uscente, libero da vincoli di ricandidatura, Bottaro si pone come l'architetto della futura coalizione di centrosinistra, indicando esplicitamente il M5S come interlocutore fondamentale per la competizione elettorale.
Riflessione finale: Il Peso della Continuità e il Rischio del Vuoto
L'intervista di Amedeo Bottaro dipinge un quadro complesso: il Centrosinistra tranese vince le elezioni regionali per la terza volta consecutiva, ma rischia di affrontare la sfida Amministrativa più importante (senza il suo leader storico e carismatico) con un partito (il PD) ancora "molto poco" preparato. La vittoria è celebrata, ma il monito sulla necessità di una rapida e profonda ricostruzione è un segnale d'allarme che la base non può ignorare. L'appello diretto al Movimento 5 Stelle e l'autocritica costruttiva che riguarda il Partito Democratico dimostra la consapevolezza di Bottaro che, per garantire una "continuità politica" vincente, non basteranno i numeri del passato, ma servirà una coalizione più ampia e, soprattutto, un PD rinnovato e capace di colmare il vuoto di leadership che inevitabilmente si aprirà con la sua uscita di scena.
