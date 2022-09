Amet, finanziamento da circa 4 milioni di euro per il progetto Drt Smart Grid

Con recente nota del 15 settembre il MiTE - Ministero della Transizione Ecologica - ha trasmesso all'AMET SpA il Decreto di Concessione del Contributo per il progetto DRT SMART GRID selezionato a valere sull'Avviso pubblico del 20 dicembre 2019 ed ammesso a finanziamento con Decreto del 25 maggio scorso. Trattasi della prosecuzione delle attività necessarie per l'erogazione del finanziamento, del considerevole importo di €. 3.981.128,75, destinato a sostenere gli "interventi per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia nei territori delle regioni meno sviluppate". L'affermazione di AMET quale concessionaria del rilevante contributo, evidentemente, è il frutto dell'impegno e del lavoro svolto dal CdA dell'epoca, che ne ha curato la partecipazione all'Avviso pubblico, poi proseguito dall'Amministrazione subentrante, destinataria del provvedimento di ammissione già annunciato a luglio. Adesso le attività per la formalizzazione del decreto di concessione e per l'avvio della fase esecutiva saranno gestite, invece, dal Collegio Sindacale che sta svolgendo provvisoriamente le funzioni di organo amministrativo, circoscritte all'ordinaria amministrazione.In particolare, la progettualità presentata da AMET ed oggetto di sovvenzione del bando MiTE riguarda interventi per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia, fra i quali i più significati interessano la sostituzione massiva dei contatori, con l'installazione di contatori di nuova generazione 2G, il raddoppio delle reti cittadine ed interventi di miglioramento del sistema di telecontrollo della rete.Tuttavia, seppur nell'ambito del ruolo amministrativo transitorio e limitato all'ordinaria amministrazione, il Collegio Sindacale di AMET SpA, in piena sintonia col Socio Unico Comune di Trani, fortemente motivato verso la continuità imprenditorie, supportata dalla esperienza tecnica e dal concreto apporto operativo del management e del personale aziendale, ha inteso proseguire verso le iniziative necessarie per valutare gli investimenti indispensabili per affrontare la sfida dell'innovazione e garantire la prosecuzione aziendale nel settore energetico. Infatti, proprio al fine di favorire investimenti mirati all'ottimizzazione, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture della rete in concessione, anche mediante l'intercettazione di forme di finanziamento pubblico, attraverso la partecipazione a bandi e programmi di finanziamento anche con fondi europei, e da ultimo il PNRR, l'attuale compagine amministrativa di AMET SpA, costituita dal Collegio Sindacale sostenuto dal Socio Unico, ha inteso partecipare ad altri due bandi già attivi. Trattasi di Avvisi pubblici del MiTE: uno denominato "Rafforzamento Smart Grid" con progettualità destinate alla creazione di una seconda cabina primaria, ed un altro denominato "interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica" che sarà orientato all'interramento delle linee aeree prevalentemente nella zona industriale ed all'adeguamento dei quadri e trasformatori dell'attuale cabina primaria.