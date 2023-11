Amiu e Comune di Trani partecipano alla "Settimana europea per la riduzione dei rifiuti"

AMIU S.p.A. e Comune di Trani partecipano alla "Settimana europea per la riduzione dei rifiuti" 2023, iniziativa volta a promuovere azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità.AMIU S.p.A., in concomitanza con la "Settimana europea per la riduzione dei rifiuti", dal 18 al 26 novembre distribuirà a tutti gli studenti, di ogni ordine e grado, iscritti presso le scuole di Trani di competenza comunale, oltre che ai docenti ed a tutto il personale scolastico, una bottiglia in vetro riciclato disegnata e realizzata da CoReVe (Consorzio per il Riciclo del Recupero Vetro). La bottiglia è stata realizzata per promuovere il consumo dell'acqua di rete e per sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie ai temi dell'economia circolare.Le bottiglie in vetro sono state donate da CoReVe al Comune di Trani perché si è distinta come città virtuosa e meritevole di attenzione ovvero al fine di promuovere ulteriori iniziative di sensibilizzazione ambientale attraverso cui consolidare e migliorare i risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata sia in termini quantitativi che qualitativi.Nelle giornate di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 novembre, conferendo anche un minimo quantitativo di vetro (solo bottiglie o vasetti), i cittadini potranno ricevere gratuitamente una bottiglia (sino ad esaurimento scorte) presso l'Info-Point al Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri (aperto dalle ore 8 alle 13).