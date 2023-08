Operai in azione dalle prime ore di questa mattina

L'appello è ora rivolto alla sensibilità e al senso civico dei cittadini e dei commercianti nell'aiutare l'Amministrazione a tenere pulita la città.

Amiu questa mattina ha effettuato un accurato lavaggio stradale su tutte le aree di accesso al mare (Monastero e lungomare) e in corso de Gasperi, via Malcangi e via Amedeo.