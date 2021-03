Amiu “lodata” oltre i confini di Trani: ma non si potrebbe!

"Scuola sanificata, quasi salvata….Si ringrazia per la collaborazione l'Amiu di Trani". Ed ancora: "Sanificazione scuola: (omissis) Grazie Gaetano Nacci e complimenti per la tua laboriosa e meravigliosa squadra". Foto esplicative e frasi di ringraziamento e complimenti nei confronti dell'Amiu di Trani, che probabilmente in più occasioni ha operato in questa struttura, l'Istituto Madre Clelia Merloni, vengono dai vertici dello stesso istituto, scuola elementare e scuola dell'infanzia con sede a Bari, che sulle pagine social mostrano gli interventi di sanificazione realizzati in quegli spazi dall'Amiu di Trani.Verrebbe da dire: cosa c'è di male? Anzi ci sarebbe da fare un plauso ad Amiu per aver fatto fare bella figura all'intera città di Trani. In realtà però, purtroppo così non può essere e ci spieghiamo meglio. È da evidenziare che quanto fatto dai dipendenti dell'azienda di proprietà del Comune di Trani è lodevole ma probabilmente questi non sanno che l'azienda stessa dovrebbe muoversi entro i confini territoriali della stessa città, quindi non ci sarebbe possibilità di fare interventi al di fuori del Comune di Trani.Certamente la "responsabilità" non è degli operatori che hanno materialmente eseguito le operazioni di bonifica della scuola barese, probabilmente lo è di coloro che hanno dato mandato di eseguirle.La segnalazione ci è giunta in redazione da un lettore, titolare di un'azienda di una città limitrofa che essendo venuto a conoscenza dell'operazione effettuata dall'Amiu nella scuola del capoluogo, ha chiesto informazioni all'azienda per poter eseguire lo stesso servizio per la sua struttura, naturalmente privata. Dall'Amiu, però, gli avrebbero risposto che "non effettuano servizi del genere fuori dal Comune di Trani". Ed ecco che nasce il "clamoroso" interrogativo: si può o no si può operare fuori dai confini territoriali della città? Esiste un atto straordinario che ne abbia disposto le operazioni come nel caso della scuola barese? Non abbiamo dubbi sulle legittime modalità dell'intervento effettuato a Bari, ma insieme al lettore ci chiediamo perché lo stesso non si è potuto effettuare in un'altra città della zona?!