Amiu, nessuna soppressione: rimangono attive le quattro isole ecologiche mobili

Comune di Trani e AMIU S.p.A. comunicano che continueranno ad essere attive le 4 isole ecologiche mobili attualmente presenti e funzionanti, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13, in via Andria, Piazza Plebiscito, via Annibale Maria di Francia e via Gisotti.Il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro ha chiesto ad AMIU ed ottenuto di soprassedere all'annunciata soppressione, lasciando attive le 4 isole ecologiche mobili anche dopo il 15 marzo 2021."La legittima posizione di AMIU S.p.A. basata sulla necessità di inquadrare attività e costi del servizio in coerenza con il Contratto di Servizio di Igiene Urbana in essere tra Comune di Trani e la stessa Azienda è stata oggetto di un confronto da cui è scaturita la nuova decisione. Si tratta di una risoluzione che va incontro alle molte sollecitazioni della cittadinanza che a gran voce ha chiesto di proseguire il servizio delle isole ecologiche mobili con le 4 postazioni in essere, compresa l'isola ecologica mobile di via Andria, utilizzata con assidua frequenza dai numerosi abitanti del quartiere. Ringrazio AMIU S.p.A. - dichiara il sindaco di Trani Amedeo Bottaro - per la disponibilità e per aver accolto l'invito dell'Amministrazione Comunale e per la seria professionalità dimostrata nel non modificare il servizio in essere con le 4 isole ecologiche mobili senza alcun ulteriore impatto economico per l'Amministrazione Comunale"."Nel corso di un apposito tavolo tecnico - evidenzia l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Gaetano Nacci - saranno definite, congiuntamente con il Comune di Trani, le modalità necessarie per garantire la prosecuzione del servizio delle isole ecologiche mobili. Attraverso una costante opera di ottimizzazione dei servizi e delle attività aziendali ci impegniamo quotidianamente a rendere disponibili risorse al fine di implementare i servizi, Orgogliosi dei risultati raggiunti, lavoriamo con la convinzione di poter tagliare nuovi traguardi collaborando con l'amministrazione comunale e col decisivo supporto della città".