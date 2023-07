Amiu si dota di un mini escavatore per ottimizzare la gestione dei rifiuti

"L'acquisto del mini escavatore - affermano congiuntamente il Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro e l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano - consente un miglioramento della gestione dei rifiuti, anche dal punto di vista dell'utilizzo degli spazi e di conseguenza delle condizioni di lavoro e di fruibilità del Centro Comunale di Raccolta. Proseguiamo nell'opera di efficientamento per garantire servizi di qualità alla cittadinanza".

AMIU S.p.A. implementa il proprio parco mezzi con l'acquisto di un mini escavatore JCB Modello 8045ZTS da utilizzare per la gestione dei rifiuti durante le attività previste all'interno del Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri, dove i rifiuti vengono prima raccolti e raggruppati per tipologia e poi avviati verso i rispettivi impianti di recupero e/o smaltimento, nonché per i servizi specifici all'esterno di tale area, il tutto nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Grazie all'utilizzo del mini escavatore, AMIU S.p.A. potrà ottimizzare la movimentazione e le operazioni di carico, scarico e di trasbordo che prevedono il passaggio dei rifiuti dai mezzi adibiti alla raccolta urbana, alle attrezzature con cui gli stessi rifiuti vengono trasportati agli impianti di destinazione, nonché migliorare le performance relative alla sistemazione dei rifiuti all'interno dei cassoni scarrabili al fine di ottimizzare il carico degli stessi cassoni. La dotazione del mini escavatore JCB mette altresì AMIU S.p.A. nelle condizioni di poter utilizzare un mezzo specifico e funzionale alla pulizia delle aree periferiche per la rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio.