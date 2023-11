Amiu Trani consegue la certificazione alla norma Iso

"Si è concluso con successo - dichiara l'Ingegnere Ambrogio Giordano in qualità di Amministratore Unico di AMIU S.p.A. - l'intero procedimento di iter di verifica e certificazione per la conformità alla norma ISO 14001:2015 del sistema di gestione applicato all'organizzazione per la progettazione ed erogazione dei servizi di igiene urbana e la gestione della discarica sottoposta a chiusura. La certificazione è stata disposta dall'organismo di certificazione Bureau Veritas Italia, accreditata ACCREDIA"."Il conseguimento della certificazione ISO 14001:2015 si aggiunge alle attestazioni di conformità già in possesso di AMIU S.p.A. relative alle norme ISO 45001:2015 e ISO 9001:2015. L'insieme delle certificazioni attesta l'ottemperanza di AMIU S.p.A. a specifici requisiti di norme internazionali che riguardano la gestione ambientale (14001), i sistemi di gestione della qualità (9001) e la gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (45001). Tale certificazione - continua l'Ing. Ambrogio Giordano - consente ad AMIU S.p.A. di beneficiare, secondo la normativa vigente, di una riduzione significativa (40%) delle garanzie finanziarie che le aziende che operano nel settore ambientale devono prestare nei confronti dell'Autorità Competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)"."Il risultato conseguito è una conferma - conclude l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano - dell'impegno costante e del lavoro prodotto da una realtà aziendale sempre attenta a migliorarsi tanto da guardare con interesse per il prossimo futuro alla registrazione EMAS e ad ottenere il marchio Ecolabel UE così da certificare ancora di più l'attenzione alla sostenibilità ed al rispetto dell'ambiente, rendendosi più competitiva e moderna. Infine, in linea col grande rilievo posto dall'inizio del mio mandato sul fronte delle risorse umane, è stata avviata da AMIU S.p.A. la procedura per il conseguimento della certificazione SA8000 per l'impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle tematiche sociali, alla responsabilità sociale di impresa compresa la corretta gestione ed il puntuale monitoraggio delle attività condotte per migliorare le condizioni dei lavoratori".