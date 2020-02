Ampliamento della strettoia di via Pozzopiano, approvato il progetto definitivo dalla Giunta

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per l'ampliamento della sede stradale di via Pozzopiano tra via Tolomeo e via De Nicola propedeutico al concreto avvio della procedura espropriativa mediante la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, presupposto necessario per procedere all'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'allargamento.La progettazione definitiva dell'intervento ha un costo complessivo di 333.106 euro e prevede la demolizione del muro di confine della proprietà privata oggetto della espropriazione, la demolizione della porzione di immobili anch'essi interessati dalla procedura ablativa, gli interventi di sistemazione dell'area acquisita a sede stradale con marciapiede e tutti i raccordi con la viabilità esistente. La somma necessaria per effettuare i lavori ha già la necessaria copertura nei capitoli del bilancio comunale.