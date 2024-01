Anche Trani esulta per Sinner: giocò sul campo del Tennis club

Esulta in modo particolare per la storica Vittoria agli Australian Open di Jannick Sinner anche Trani, come se nel suo straordinario percorso ci fosse un pezzetto della nostra Città, poiché venne ad allenarsi nel tennis club Trani insieme ad altri professionisti all'epoca molto più affermati di lui in occasione del Challenger tour di Barletta nell'aprile 2019. In quella occasione Pinuccio De Vincenzo, presidente del tennis club, raccontò che tra tutti i giocatori presenti all'allenamento fu l'unico a chiedere di pagare il campo: ragion per cui, colpito da una tale educazione e umiltà, gli chiese soltanto una foto insieme e di rimanere in contatto, nella consapevolezza di trovarsi di fronte a un campione giovanissimo. Vide lungo il presidente De Vincenzo, e magari Sinner ricorderà quell'accoglienza e ci verrà a trovare, diventato un grande campione entrato ormai nella storia del tennis mondiale. Sarebbe l'occasione preziosa per tanti giovani tennisti tranesi di incontrare un grande campione non solo di tecnica e di talento ma anche di stile, umiltà, etica.