Anche a Trani la commemorazione per la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid

Il Sindaco ha voluto condividere il momento di raccoglimento per le vittime del covid invitando davanti a Palazzo di Città rappresentanti del Personale medico e infermieristico della ASL Bat ed i rappresentanti delle associazioni del COC e della Polizia Locale in prima linea durante l'emergenza sanitaria.La bandiera a mezz'asta in tutti i Comuni italiani per ricordare le migliaia di persone che nell'ultimo anno sono morte a causa del Coronavirus."Ho voluto condividere questo momento - ha detto il sindaco - con i rappresentanti del personale medico ed infermieristico della Azienda Sanitaria Locale BT, la Polizia Locale ed i rappresentanti delle associazioni del COC di Protezione civile, in prima linea in questo anno di pandemia.Insieme, abbiamo osservato un minuto di raccoglimento davanti al nostro Municipio".