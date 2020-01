Anche l'Apulia Trani presto in Rai nella trasmissione "Di là dal fiume e tra gli alberi"

Giornata da ricordare per l'Apulia Trani che nel pomeriggio di lunedì presso il Lido Colonna ha avuto l'onore di essere stata protagonista delle riprese da parte della troupe della Rai, giunta nella nostra città per registrare il programma "Di là dal fiume e tra gli alberi" trasmesso su Rai 3 e Rai 5. Tutto il mondo Apulia ha preso parte a questa bella iniziativa partendo dai più piccolini, passando per il settore giovanile per poi arrivare alla prima squadra.Presenti anche lo staff, i dirigenti e i genitori. Si parte subito con il come si svolge un allenamento, quindi le ragazze seguite da Francesco Mannatrizio hanno svolto una normale sessione di allenamento ma in spiaggia e che si è conclusa con una breve partitella. Ai microfoni di Monica Ghezzi lo storico Capitano dell'Apulia Trani, Irene Spallucci che ha rilasciato un'intervista su questa splendida realtà chiamata "calcio femminile".«Ringraziamo la Rai - comunica la società - per aver inserito all'interno del suo programma un piccolo focus sull'Apulia Trani che porta avanti una storia iniziata dagli anni '80».