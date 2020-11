L'avvocato Lino Ronco decima vittima a Trani del Covid-19

"L'impressione è che sia partito un mese fa e da un momento all'altro si stia aspettando il suo ritorno". L'incredulità dei familiari si accompagna al dolore profondo , in una quotidianità colpita d'improvviso dal covid: l'avvocato Ronco era in buona salute e fino al giorno prima del ricovero in piena attività nel suo studio insieme alle due figlie Annalisa e Marika e al genero, l' avvocato Nicola Di Lernia. L'avvocato era stato ricoverato a fine ottobre nell'ospedale di Bisceglie e da allora per lui è sempre stata indispensabile la respirazione assistita. Negli ultimi giorni, un nuovo peggioramento delle condizioni. L'avvocato è deceduto ieri nello stesso ospedale.Con la morte dell'avvocato Ronco, che dal Foro di Trani esercitava la sua attività di avvocato civilista e fallimentarista, salgono a dieci le vittime del virus. La testimonianza della famiglia ci ricorda nuovamente quanto sia drammatica l' esperienza della separazione dai propri cari e della impossibilità di condividere la sofferenza della malattia e gli ultimi istanti della propria esistenza. Le esequie sono previste per domani, lunedì 30 novembre, alle 11.30 presso la Chiesa Madre del Cimitero, celebrate dal vicario episcopale don Mimmo De Toma.Laddove anche a Trani si registra la tendenza a un calo dei contagi, è evidente come sia ancora indispensabile tenere alta l'allerta e una prudenza estrema per un nemico invisibile e devastante.