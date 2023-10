Anche quest'anno la Baldassarre fa un carico di mele per combattere la sclerosi multipla

La scuola secondaria di primo grado "Gen.E.Baldassarre" di Trani rinnova l'adesione all'iniziativa di solidarietà dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si è realizzata in tutta Italia attraverso una raccolta fondi per la ricerca con la vendita di sacchetti di mele.I docenti e gli alunni della scuola, grazie alla generosa disponibilità del dirigente scolastico dott. Marco Galiano, hanno contribuito con entusiasmo all'acquisto delle mele, ed i fondi raccolti sono stati consegnati dal dirigente stesso nelle mani della presidente BAT dell'AISM Luisa Damato.Attenzione per l'altro e condivisione delle proprie forze per raggiungere risultati nella ricerca medica, sono stati la direttrice che ha guidato la scuola Baldassarre ad affiancare l'AISM anche quest'anno con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità tutta a prendersi cura del prossimo in un'ottica di solidarietà civile.