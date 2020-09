Anche quest'anno ritorna la "Festa della scuola" organizzata dal Rotary Club

Anche quest'anno ritorna la Festa della Scuola, giunta alla 57° Edizione, organizzata dal Rotary Club presso l'Auditorium del Liceo Vecchi in programma il prossimo 30 settembre.Saranno premiati 25 ragazzi che hanno conseguito il massimo risultato agli esami di Maturità delle Scuole Superiori di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato e Trani.La manifestazione è stata organizzata in modo da assicurare l'osservanza delle misure anti-covid, attualmente in vigore. Nel caso di diverse disposizioni emanate dalle autorità competenti sarà nostra premura informarVi sulle eventuali nuove modalità di svolgimento della cerimonia di premiazione.Staff di coordinamento del service: Mario Fucci, Past President e Membro dello Staff del Governatore, Elisabetta Papagni, Past President e Prefetto Distrettualee Aldo Mininno, Tesoriere del Rotary Club di TraniOre 18.00: Registrazione dei partecipanti.Ore 18.30: Onore alle Bandiere.Saluti: Dirigente Scolastico del L.S. V.Vecchi di Trani, Presidente del Rotary club Trani, Prof.ssa Angela Tannoia, Autorità CiviliOre 18.45: Indirizzi di saluto del Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, Prof. Luigi Ambrosio, dalla sede della SNS in diretta streaming.Ore 19.00: Lectio magistralis del Prof.emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, Riccardo Barbieri, in diretta streaming: La fisica subatomica: in cerca dell'essenza delle cose.Ore 19.40: Conclusioni dell'Assistente del Governatore, Emanuela Termine.Ore 19.45: Premiazione degli studenti meritevoli degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado dei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato e Trani.Ore 20.30: Chiusura dell'evento.