Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole

Incontro in Biblioteca per strategie e stili di vita per la prevenzione oncologica

Trani - giovedì 12 febbraio 2026 7.28
L'incidenza delle patologie oncologiche rappresenta oggi una delle sfide più complesse per la salute pubblica, ma la scienza è concorde: il futuro della lotta ai tumori passa inevitabilmente attraverso la prevenzione primaria. Consapevole di questa responsabilità sociale, il Rotary Club di Trani, sotto la guida del Presidente dott. Giuseppe Papagno e con il patrocinio del Comune di Trani, promuove un incontro dedicato alla cultura del benessere. L'iniziativa, parte del Progetto Rotary Educational, mira a trasformare la consapevolezza scientifica in abitudini quotidiane, ribadendo che la tutela della propria salute inizia dalle scelte che compiamo ogni giorno.

Dettagli dell'Incontro
  • Dove: Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" Sala Ronchi
  • Data: Venerdì 13 febbraio 2026
  • Orario: ore 18.00
Focus dell'evento:
  • Nutrizione: L'importanza di una dieta equilibrata come scudo naturale.
  • Movimento: Il ruolo cruciale dell'attività fisica regolare.
  • Consapevolezza: I rischi legati a fumo e alcol.
  • Educazione: Promuovere abitudini virtuose sin dalla giovane età per proteggere la comunità di domani.
Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole
