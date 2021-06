Ancora "deserta" la riunione dei capigruppo: tutti impegnati, mentre i tempi per il Bilancio stringono

E' andata deserta ancora un'altra riunione dei capigruppo consiliari: era stata convocata dal presidente del consiglio comunale, Giacomo Marinaro, per programmare una seduta di consiglio entro fine mese (oltre, dunque, quella già prevista per domani), termine in cui è obbligatoria la presentazione del Bilancio consuntivo 2020.Ultimamente sta diventando sempre più frequente questa situazione di "assenza" da parte dei capigruppo consiliari, che non sono pochi e che devono decidere anche questioni importanti, come la decisione sugli argomenti da portare in consiglio comunale. La conferenza dei capigruppo non prevede il "gettone" di presenza ma vogliamo sperare, anzi siamo certi, che non sia questa la ragione di tante assenze.Fatto sta che, essendosi impegnati in politica, essendosi fatti eleggere dal popolo in consiglio comunale, essendosi fatti nominare capigruppo, potrebbero anche cercare di essere presenti alle riunioni convocate apposta come prevede la legge per il loro incarico. Oppure, essendo molto impegnati, potrebbero cedere la "fascia di capitano" a qualche collega.Non è la prima volta infatti che la riunione dei capigruppo consiliari non si tiene per mancanza di numero legale o perché "deserta", e ciò accade anche in occasioni importanti come per esempio questa della presentazione del bilancio (per la cronaca: era presente solo Biancolillo), ma non soltanto: è chiaro che il presidente del consiglio può adesso agire autonomamente anche per la decisione della data di convocazione della massima assise, e dovendosi tenere entro fine mese è probabile che venga indicata per il 29 giugno.