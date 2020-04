Ancora troppe auto in giro e in via Aldo Moro si verifica l'ennesimo incidente

La storia si ripete. Poco più di un mese dall'ultimo episodio, via Aldo Moro è stata di nuovo teatro, nel primo pomeriggio, di un nuovo incidente. La causa sembra essere sempre la stessa, la mancata precedenza all'incrocio con via Margherita di Borgogna motivo per cui due auto sono finite per scontrarsi. Fortunatamente nessuno dei due conducenti è rimasto ferito.Un sinistro stradale di poco conto se non fosse che l'episodio fa riflettere sul fatto che in città, già a partire da ieri, sono tante le auto in circolazione nonostante il decreto impedirebbe i movimenti in città se non per motivi di comprovata emergenza. Avvicinandoci sempre più alla seconda fase si nota sempre più movimento in giro nonostante le restrizioni tuttora in vigore.Infatti, nonostante gli allentamenti previsti nel nuovo decreto ministeriale rimane il vincolo, anche dopo il 4 maggio, di dover specificare la motivazione per ogni tipo spostamento.