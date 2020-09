Ancora un camion incastrato a Trani centro: disagi alla circolazione

La storia si ripete: nel primo pomeriggio di oggi, un camion si è incastrato presso lo svincolo di Trani Centro, proprio lungo la rampa di accesso alla Strada Statale 16. Il fatto ha causato ovviamente notevoli disagi alla circolazione: una volante dei Carabinieri ha bloccato l'accesso alle auto all'imbocco del ponte di via Istria. La carreggiata è stata liberata intorno le ore 16, circa due ore dopo il verificarsi dell'incidente.La segnaletica che vieta il passaggio di mezzi pesanti viene ripetutamente ignorata: in tanti si domandano se non sia il caso di sostituirla con una più grande.