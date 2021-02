Ancora un distributore di profilattici scomparso: un serial lover a Trani?

Ci sorridiamo sopra, visto il precedente di qualche mese fa su via Superga ( link all'articolo), ma da ridere c'è ben poco: perché un furto è sempre un furto e comporta un danno economico per chi lo subisce, in questo caso non solo per il contenitore e il suo contenuto ma anche per il muro sul quale era installato, gravemente danneggiato.Il furto è avvenuto nei pressi di una nota farmacia su corso Vittorio Emanuele - angolo via Sasso - durante le ore notturne e i malviventi hanno agito indisturbati nonostante il coprifuoco dettato dalle norme anticovid. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi necessari finalizzati a reperire elementi per risalire agli autori del furto.E ci poniamo una domanda, ancora per sorridere: saranno finite le scorte rubate col furto precedente?