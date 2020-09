Angela Maria Pirozzi: «E' giunto il momento di mettere a frutto tutti i nostri sforzi»

Quando ho accettato la candidatura al Consiglio Comunale di Trani, sapevo che sarebbe stata una bellissima esperienza. Dico questo perché ogni volta che ho l'opportunità di confrontarmi con gli altri, ne esco arricchita.E, anche questa volta, la realtà ha superato tutte le mie aspettative e sono stati davvero tanti gli amici che ho incontrato! Per questo motivo, contrariamente a quanto si è soliti fare, e cioè ringraziare il giorno dopo la vittoria elettorale, io, quel ringraziamento, vorrei farlo oggi.Vorrei ringraziare tutte quelle persone, amici nella vita reale, oppure amici sui social, che mi hanno dato la possibilità di incontrarli e di presentare i miei progetti; vorrei ringraziarli per avermi ascoltato, per aver compreso quanto è importante la competenza e come non ci sia più spazio e tempo per l'improvvisazione; e, infine, vorrei ringraziarli per essersi confrontati con me, dandomi la possibilità di conoscere quelle che sono le loro esigenze e le loro istanze.Ora, però, siamo giunti al momento più importante di questo percorso, il momento in cui dobbiamo mettere a frutto tutti i nostri sforzi per non vanificare tutta la nostra progettualità e poter realizzare i nostri programmi.Oggi, pertanto, vi chiedo di essere presenti alle urne nei giorni 20 e 21 settembre e di votare per il Consiglio Comunale di Trani, barrando il simbolo del PD e scrivendo il mio nome: PIROZZI. Con la promessa della mia più completa disponibilità e del mio massimo impegno per la mia Città, saluto tutti con grande affetto.