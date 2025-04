Anniversario Liberazione d'Italia, a Trani Mario Gianfrate presenta i suoi libri sulla Resistenza

Con la presentazione di due libri sulla Resistenza prende il via il ciclo di eventi organizzati dal Comitato cittadino costituito per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione dell' Italia dal nazifascismo.Libera - presidio di Trani, associazione aderente al suddetto Comitato, presenterà martedì 15 aprile i due libri: "I giorni sospesi" e "Adolescenti inquieti - Caduti per la libertà durante la Resistenza" alla presenza dell'autore di entrambi, lo scrittore Mario Gianfrate, autore di numerosi libri sulle terribili vicende del ventennio fascista e della seconda guerra mondiale.Sono racconti, quelli riportati da Gianfrate, che ci consegnano una memoria storica che oggi più che mai è fondamentale mantenere viva.Ricordare la lotta e il sacrificio di tante e tanti - uomini, donne, ma anche ragazzi e poco più che bambini, come ci racconta uno dei due libri in presentazione - per riconquistare la libertà, la pace, i diritti e la democrazia, è quanto mai necessario e urgente, come monito contro le sempre più forti e diffuse derive liberticide e antidemocratiche di questi tempi.Nelle pagine dei libri di Mario Gianfrate riviviamo l'orrore e l'insensatezza della guerra che toglie umanità e dignità ad ogni essere umano. Ed è ciò che purtroppo continua ad accadere anche oggi in ogni guerra.L'appuntamento è martedì 15 aprile alle 18,30 presso l'Hub Portanova.